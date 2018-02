Coluna do Estadão

O Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB/RJ decidiu, por unanimidade, suspender preventivamente a inscrição da OAB da advogada Adriana Ancelmo, em sessão desta segunda-feira, dia 12. Com a decisão, Adriana Ancelmo perde provisoriamente o vínculo profissional por 90 dias. No inicio da semana passada, o TED abriu processo para apurar as denúncias contra a profissional.