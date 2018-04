Número 2 do Ministério do Turismo desde 2014, o secretário executivo Alberto Alves é sogro do empresário Ricardo Lopes, um dos alvos da Operação Satélites, nova fase da Lava Jato deflagrada ontem.

Alves chegou ao cargo com a ajuda do genro, que é sobrinho do presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). (Igor Gadelha)

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao