Novos dados mostram que filho de Lula recebeu R$ 14 milhões

Investigadores da Operação Zelotes descobriram que o filho mais novo do ex-presidente Lula, Luís Claudio Lula da Silva, por meio de suas empresas, recebeu R$ 14 milhões de 2009 a 2015, superior aos R$ 10 milhões contabilizados inicialmente.

O valor aumentou porque chegaram novos dados de extratos bancários. Luís Claudio tem afirmado que os recursos são de verba de patrocínio para torneio de futebol americano. A Zelotes investiga suposto envolvimento dele em esquema de compra de medidas provisórias.

