Novo projeto de repatriação permite adesão a parentes de políticos

O texto do novo projeto de repatriação de recursos do exterior que vai ser votado nesta tarde pela Câmara incluiu a possibilidade de adesão de parentes de políticos na proposta e retira a permissão para adesão ao programa por não residentes no País. Em relação ao projeto aprovado pelo Senado, a matéria da Câmara altera ainda a alíquota de imposto de renda, que cai de 17,5 para 15. A multa também foi majorada de 100 para 135. (Naira Trindade)

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao