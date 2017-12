Coluna do Estadão

O comitê de investimento do FI-FGTS decide hoje se Zarak Ferreira presidirá o fundo ou se haverá eleição para definir outro nome. Técnico do Planejamento, Ferreira é o atual presidente interino.

O fundo, gerido pela Caixa Econômica Federal, administra R$ 34 bilhões. Uma parte dos recursos é usada para investir em infraestrutura.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao