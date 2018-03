O governo definiu o deputado Osmar Serraglio como novo ministro da Justiça e deverá criar uma Secretaria de Segurança Pública vinculada diretamente ao Palácio do Planalto. Segundo o novo organograma da pasta, obtido pela Coluna, a Polícia Federal seguirá debaixo do guarda-chuva do Ministério da Justiça.

Veja o novo organograma: