Novo ministro do Trabalho assume no dia 4 de janeiro

O deputado Pedro Fernandes (PTB-MA) assume o Ministério do Trabalho no dia 4 de janeiro. A data foi acertada hoje pelo PTB com o Palácio do Planalto. Conforme revelou a Coluna do Estadão, o ministro Ronaldo Nogueira pediu demissão hoje alegando que irá disputar a reeleição de deputado federal em 2018 e deseja se dedicar a campanha. A saída dele será publicada no DOU de sexta-feira.

O ministro deixou o governo justamente no dia em que saíram os novos dados de empregos referentes a novembro. Depois de sete meses consecutivos de dados positivos, o fechamento de vagas formais superou a abertura, com exceção do setor de comércio.

O novo ministro está no quinto mandato de deputado federal. Pedro Fernandes foi indicado justamente porque não irá concorrer em 2018, dando lugar ao filho. Nas duas denúncia contra o presidente Temer, ele votou pelo arquivamento.