Novo diretor-geral da PF define equipe; veja os nomes dos diretores

O superintendente da Polícia Federal no DF, delegado Élzio Vicente da Silva, foi convidado para ser o novo diretor de combate ao crime organizado na gestão de Rogério Galloro. A diretoria é a terceira mais importante na hierarquia da PF e responsável por coordenar todas as operações e inquéritos envolvendo políticos com prerrogativa de foro.

A equipe de Galloro está escolhida. A diretora-executiva será a delegada Silvana Helena; o diretor de inteligência, o delegado Umberto Rodrigues; o diretor de gestão de pessoal, o delegado Delano Bunn, e o Diretor de Logística, o delegado Fabrício Kelmer. (Naira Trindade e Andreza Matais)