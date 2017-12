Novas denúncias que estariam por vir motivaram saída de Henrique do governo

O ministro demissionário do Turismo, Henrique Eduardo Alves, se reuniu no início da noite de ontem com o presidente interino Michel Temer, por volta das 20h, no Palácio do Planalto. A conversa durou cerca de 20 minutos. Nela, já ficou sinalizado que ele deixaria o governo. Chegou para o Palácio a informação de que existiriam novas denúncias contra Alves além das delatadas por Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Foi isso que justificou a saída dele do governo.

Machado acusou Henrique Alves de ter recebido R$ 1,55 milhão em propina entre 2008 e 2014. Ele também já foi acusado de ter recebido propina da OAS disfarçada de doação eleitoral.