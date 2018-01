Nova presidente do PT chama Temer de ‘moribundo’ no plenário

A nova presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffman (PR), chamou hoje em discurso no plenário do Senado o presidente Michel Temer de “moribundo”. Ela também fez críticas ao ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, que foi presidente do Banco Central do governo Lula.

“Esse moribundo do Temer vai cair, na primeira, na segunda ou na terceira denúncia. Quem vai assumir é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, que vai manter o ministro da Fazenda”, afirmou ela.

Segundo a petista, “quando se falar em fora Temer é preciso que se diga fora Meirelles”. Os petistas creditam a Meirelles as reformas trabalhista e da Previdência e trabalhista.