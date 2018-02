Nova fase da Operação Lava Jato foca em oito alvos; veja a lista

Saiba quem são os alvos da Operação nova fase da Operação Lava Jato, deflagrada nesta segunda-feira, batizada de Deflexão. A operação foi autorizada pelo ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF, e faz parte das investigações da PF e da Procuradoria-Geral da República no inquérito no STF que apura a atuação do ministro do TCU Vital do Rego e do deputado Marco Maia para blindar empreiteiros na CPI Mista da Petrobrás realizada em 2014.

Vital do Rego – ex-senador e ministro do TCU

Luiz Gerber

Marco Maia, ex-presidente da Câmara e deputado federal

Empresa Light Engenharia

Construtora Planície

Empresa Fronteira

Nascer Comércio de Combustíveis LTDA

Posto Metropolitano