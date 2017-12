Nomeação nos Correios provoca avalanche de reclamações a Geddel

A nomeação de Guilherme Campos Junior para a presidência dos Correios fez chover reclamações para o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima. Ele foi cobrado porque o ato ocorreu depois da declaração do presidente Michel Temer de que o governo não nomearia nenhum presidente de estatal enquanto não for votada a nova lei das estatais. Geddel tem explicado que o pedido para nomeação é do dia 18 de maio, portanto, anterior à decisão de Temer, e que hoje saiu apenas a formalização no Diário Oficial da União. O decreto assinado, contudo, é do dia 8 de junho. Razão pela qual o argumento de Geddel não está convencendo a base aliada.

