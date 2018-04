Sai no Diário Oficial da União desta sexta-feira a nomeação de Admar Gonzaga para uma vaga no TSE.

A estratégia do governo, como antecipou hoje o Estadão, é nomeá-lo antes do início do julgamento do processo que pode cassar o mandato de Michel Temer para que o peemedebista não seja acusado de estar interferindo no processo.

