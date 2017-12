Coluna do Estadão

Comentário ouvido no Planalto sobre entrevista de Dilma Rousseff para a EBC, admitindo plebiscito para novas eleições. “Pelo jeito, ela aderiu ao fora Dilma”.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao