Durante esta semana em que se comemora o Dia da Mulher, os clientes do Banco do Brasil participantes do programa de relacionamento Ponto pra Você receberão bônus de 40% e ainda contribuirão com as causas relacionadas ao empoderamento feminino ao transferir seus pontos para Smiles até domingo, 12. Nesta semana, os pontos destinados pelos clientes também irão gerar bônus de 10% para a Organização ONU Mulheres.