Para contrapor os 53 anos do golpe militar completados hoje, a vereadora Adriana Ramalho (PSDB-SP) propôs mudar o nome do Viaduto 31 de Março, em São Paulo, para Therezinha Zerbini, fundadora do Movimento pela Anistia.

