Ninguém no governo Temer apostava em Trump

Ninguém no governo brasileiro apostava numa vitória de Donald Trump na eleição para presidente dos Estados Unidos. Toda a expectativa era para vitória de Hillary Clinton. Ministros que a conheceram em eventos de trabalho tinham a impressão de que ela faria um governo melhor do que o do marido, o ex-presidente Bill Clinton.

Quando a contagem de votos foi mostrando que o resultado seria diferente do esperado, um ministro disse à Coluna, ainda de madrugada, que a sensação era de “apavoramento”, mas que o Brasil respeitaria qualquer que fosse o resultado. “Se é democracia tem que aceitar, né”, justificou.