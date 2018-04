No que depender dos filhos do ex-presidente Lula, ele não será candidato à sucessão presidencial em 2018 nem à presidência do PT. Avaliam que a exposição vai gerar mais problemas para a família.

Os apelos não tem surtido efeito. Lula já está com a campanha para a presidência nas ruas. Já para o comando do partido, ainda resiste. O 6 º Congresso do PT será em junho.