O presidente da Câmara afastado Eduardo Cunha reagiu, na manhã de hoje, a nota publicada na edição deste domingo da Coluna do Estadão. A Coluna afirma que Cunha teria mandado avisar o presidente em exercício Michel Temer que, se não for salvo da cassação, levaria com ele 150 deputados federais, um senador e um ministro próximo ao interino. “Não mandei avisar ninguém de nada”, escreveu em sua conta no Twitter.

