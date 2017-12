“Não faço negócio de toga”, diz Barroso a plateia de advogados

Coluna do Estadão

Em discurso durante o lançamento de dois livros seus, o ministro do STF Luís Roberto Barroso deu um recado às dezenas de advogados que enfrentaram até três horas de fila por um autógrafo: “Não faço negócio de toga.”

A fila de espera rendeu piada entre os convidados. “Para encarar uma fila dessas, só se eu ganhar duas liminares”, brincou o criminalista Antonio Carlos Almeida Castro, o Kakay.

