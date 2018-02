‘Não dá mais’, diz deputado do PTB sobre Cristiane Brasil

A situação da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) vai ser o principal assunto da reunião da bancada do PTB, na terça-feira, 6, após a volta do recesso parlamentar. O clima de descontentamento no partido aumentou após o Estado revelar neste sábado que ela é alvo de um inquérito que apura suspeita por associação ao tráfico de drogas no Rio, durante a campanha eleitoral de 2010.

Segundo um deputado, vai haver uma pressão para que o partido indique outro nome para o Ministério do Trabalho. O parlamentar diz que “não dá mais”, que é “muito desgaste” para a sigla e que é preciso dar “um xeque-mate”. Cristiane é filha do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. A novela da indicação da deputada para a pasta já dura um mês.