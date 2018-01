Coluna do Estadão

“Trocar o resto de respeitabilidade por um cargo e suas mordomias seria nada menos do que traição”, criticou no Facebook o ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, sobre negociação do PT nas sucessões de Câmara e Senado.

