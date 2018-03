Coluna do Estadão

Os petistas ficaram atrás em número de prefeituras até mesmo do DEM, legenda que vinha encolhendo e agora reagiu.

Em setembro de 2010, no auge da decadência do DEM, Luiz Inácio Lula da Silva chegou a dizer que era preciso “extirpar” o partido da política do Brasil.

