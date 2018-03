Coluna do Estadão

Em vez de usar os serviços do hotel em Seul, na Coreia do Sul, o prefeito João Doria preferiu ele mesmo passar seus ternos e camisas no quarto. Não quis gastar dinheiro e nem perder tempo antes da maratona de compromissos na cidade, onde foi atrás de investimentos e de novas tecnologia para usar em São Paulo.

