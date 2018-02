Era 5h30 da manhã na China quando Renan Calheiros tentou colocar em votação, ontem, o pacote de medidas anticorrupção. O procurador-geral, Rodrigo Janot, que está lá em viagem oficial, já estava acordado há mais de uma hora preocupado com as articulações no Congresso. (Beatriz Bulla)



