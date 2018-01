No Twitter, vice-líder do governo diz que presidente Michel Temer “está feliz”

Logo depois do impacto das declarações do Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, os aliados do presidente Michel Temer, que o acompanham na viagem oficial à China, deixaram clara a satisfação com a reviravolta no caso da delação de Joesley Batista. Ao comentar o caso, o vice-líder do governo na Câmara, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), afirmou, na sua conta no Twitter, que o presidente Michel Temer “está feliz”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Perondi afirmou que a delação de Joesley Batista está “sob alta suspeita”. Para o parlamentar governista, isso “deve inviabilizar nova denúncia”.

Janot já se preparava para apresentar uma segunda denúncia contra o presidente Temer baseado em acordo de delação acertado com Lúcio Funaro. Agora, a apresentação da denúncia passou a ser uma incógnita.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadão