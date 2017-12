Minutos antes de o governo anunciar nesta quarta-feira a emenda do teto para gastos públicos, vendida como “a grande medida que irá tirar o país do atoleiro”, a trilha sonora no Palácio do Planalto era a música tema de Titanic, o navio que afundou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.