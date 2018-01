A mudança repentina no horário da posse do deputado Alexandre Baldy para o Ministério das Cidades, no Palácio do Planalto, provocou uma fila de quase duzentas pessoas. A cerimônia estava prevista para as 15h30, mas foi alterada para as 17h. Os convidados esperam ao lado de fora do Palácio. Baldy assume a cadeira deixada pelo tucano Bruno Araújo (PSDB-PE) e encara a missão de revisar os atos assinados pelo seu antecessor.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.