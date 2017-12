MPF instaura inquérito para investigar lei Rouanet

Coluna do Estadão

Foco da Lava Jato e de uma CPI na Câmara, a aplicação da Lei Rouanet também será investigada pelo Ministério Público Federal do DF. A procuradora Ana Carolina Diniz instaurou inquérito civil público para apurar supostas irregularidades. No despacho, do dia 6 de junho, ela determina que o Ministério da Cultura se manifeste sobre denúncia que aponta “fortes indícios” de crime de favorecimento, repasses “bizarros” a artistas renomados, precária prestação de contas, possibilidade de repasse a políticos e outros dez fatos.

Entre os pontos que o Ministério da Cultura terá de esclarecer, a pedido do MPF, está suposto tráfico de influência em projeto que conta a história do deputado Jean Wyllys.

As denúncias que motivaram abertura de inquérito partiram do Movimento da União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção.

Documento Veja despacho da procuradora que instaurou inquérito civil público PDF

