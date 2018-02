MPE decide pela desaprovação das contas de Fernando Haddad

Atualizada às 16h30 de 22/12

O Ministério Público Eleitoral pediu a desaprovação das contas de campanha do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, à reeleição. Em despacho assinado na segunda-feira (19), o promotor João Claudio Couceiro acompanha a área técnica que concluiu por “falta de credibilidade na prestação de contas” do petista. São elencadas 14 irregularidades, entre as quais contribuições de R$ 583.300 por pessoas sem capacidade financeira; doações feitas por desempregados e por sócios de empresas que recebem dinheiro público.

O promotor também pediu que a Procuradoria Regional Eleitoral verifique a conveniência de instaurar inquérito para apurar crime eleitoral. Na área administrativa, o caso segue para o TRE e ainda cabe recurso para o TSE. Como Haddad não se reelegeu, a punição poderá ser pagamento de multa.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O tesoureiro e coordenador da campanha derrotada de Haddad, deputado Paulo Teixeira (PT-SP), disse que não iria comentar o assunto por desconhecer o despacho do MPE.

Outro lado. A assessoria de campanha do prefeito Fernando Haddad se defendeu do parecer do promotor João Claudio Couceito, do MPE. Em nota, eles afirmaram que onze dos apontamentos já foram respondidos e que ainda está em curso o prazo para apresentação dos documentos para afastar os indícios de irregularidade.

Confira na íntegra o parecer:





Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao