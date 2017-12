Coluna do Estadão

Morreu hoje a presidente do Grupo Edson Queiroz, Yolanda Queiroz, aos 87 anos, vítima de falência de falência múltipla dos órgãos. Dona Yolanda é sogra do senador Tasso Jereissari (PSDB-CE). Além do Sistema Verdes Mares de Comunicação, afiliada da Rede Globo, ela também era dona da Norte Gás Butano, da água Minalba e de outras 13 empresas.