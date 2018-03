O juiz Sérgio Moro é esperado em Brasília, dia 19 de abril, Dia do Exército, quando será condecorado com a medalha da Ordem do Mérito Militar. No ano passado, ele recebeu a de Pacificador.

