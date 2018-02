Moro elogia “louvável mudança de postura” da Odebrecht

No despacho de ontem, em que autoriza que dois executivos ligados ao “departamento da propina” da Odebrecht saiam da prisão, o juiz Sérgio Moro elogiou o comprometimento público da empreiteira em “mudar as práticas empresariais”. Segundo Moro, é uma “louvável mudança de postura” do Grupo Odebrecht. Ontem, a Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou ao Supremo Tribunal Federal os acordos de delação dos 77 executivos ligados à empresa. Quando os acordos foram assinados, a Odebrecht divulgou um comunicado à sociedade intitulado “Desculpe, a Odebrecht errou”, no qual assume que participou de “práticas impróprias” e se compromete com mudanças. (Beatriz Bulla)

