A senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) usou as redes sociais para avisar que as críticas à Lava Jato e ao Judiciário não significam que a classe política tem medo da operação. “O fanatismo emburrece as pessoas. Se Sérgio Moro critica a política, está tudo certo. Se nós criticamos outros poderes, estamos com medo da Lava Jato?”.

