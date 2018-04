O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência Moreira Franco ganhou no Congresso o apelido de “pai postiço” do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ele não desgruda do deputado.

