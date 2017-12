Ministros travam nos bastidores disputa por vaga no STF

Coluna do Estadão

O ministro da Justiça, Alexandre Moraes, e o chefe da AGU, Fábio Osório, travam uma disputa silenciosa por uma vaga no STF diante de rumores de que Ricardo Lewandowski pode deixar a Corte depois do impeachment. O que ele nega.

Lewandowski mandou reformar o gabinete que ele irá ocupar depois que deixar a presidência do STF em setembro e voltar a ser só ministro.

