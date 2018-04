Ministros rechaçam anular delação vazada

A indicação do ministro Gilmar Mendes de que vazamentos de informação podem comprometer a validade das delações da Odebrecht não encontra eco em parte dos ministros do STF. Três integrantes da Corte ouvidos reservadamente pela Coluna descartam a possibilidade de anular os acordos ou as investigações. “Você acha mesmo que o Supremo anularia essa delação da Odebrecht?”, pergunta um ministro do STF. “Se gerasse nulidade, os próprios acusados começariam a vazar e tudo ficaria resolvido para eles”, complementa outro.

Criminalistas também consideram que não há jurisprudência para pedir a nulidade. “É complicado. Isso poderia se tornar tática de defesa”, concorda Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay.

