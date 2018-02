Ministros do TCU dão apoio para colega alvo da Lava Jato

Ministros do TCU deram apoio para o colega, Vital do Rêgo, alvo da Lava Jato. Ele é suspeito de cobrar propina para blindar fornecedores da Petrobrás na CPI que investigou a estatal em 2014. Segundo ministros da Corte de contas, Vital apresentou todos os esclarecimentos e a ação de ontem foi apenas uma necessidade do Ministério Público de buscar provas. Da residência do ministro, foram levados um computador, que ele diz ser usado por seus filhos e um laptop do TCU, destinado apenas para assinar despachos.

