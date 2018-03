Os departamentos de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orientaram os ministros das duas Cortes a não viajar para o Rio de Janeiro pelo risco de possibilidade de greve de policiais militares. O temor é que se repita no Estado o caos vivido no Espirito Santo, onde já morreram mais de cem pessoas nos últimos seis dias no rastro da greve dos policiais militares.

