Ministros do STF avaliam situação de Padilha como grave

Se a situação política do ministro Eliseu Padilha é delicada, a jurídica também não fica atrás. Ministros do STF avaliaram como “grave” a acusação do advogado José Yunes de que Padilha o usou como “mula involuntária” para receber um pacote das mãos do operador Lúcio Funaro. A Coluna revelou em dezembro que no pacote tinha R$ 1 milhão, dinheiro proveniente da Odebrecht. “É óbvio que é grave”, diz um ministro, para quem a única saída de Padilha para se preservar politicamente é estender o período de licença médica o quanto puder.

Para um ministro do STF, o tempo pode ajudar politicamente Padilha porque depois do Carnaval parte das delações da Odebrecht será divulgada e o caso dele pode (ou não) ficar menor perto da avalanche que virá.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao