Ministros de tribunais superiores vão receber professor de Harvard em palestra

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) assistirão a palestra do professor de Harvard Michael Sandel sobre ética pública e democracia. O evento ocorrerá em dezembro no STF.

O professor virá a convite do ministro do STF Luís Roberto Barroso, que foi pesquisador visitante em Harvard. Sandel é autor dos best sellers Justiça e O que o Dinheiro Não Compra.