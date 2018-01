O ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes (PSDB-SP), precisou deixar a reunião com representantes da Comunidade de Países de Língua Portuguesa no Palácio do Itamaraty após sentir fortes cólicas abdominais na manhã desta quinta-feira, 20. Aloysio seguiu para o ambulatório da Câmara, onde passou por exames médicos. O diagnóstico veio depois: o ministro teve uma crise de diverticulite e passa bem.

