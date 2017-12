Ministro nomeia sócia para rever contratos de escritórios de advocacia

O ministro da Transparência, Torquato Jardim, nomeou sua chefe de gabinete, Lilian Brandão para coordenar grupo de trabalho que vai rever contratos de estatais com escritórios de advocacia. Ela é sócia do ministro na banca de advogados que ele mantinha ativa até assumir o cargo. Lilian ainda integrará outros três grupos, entre eles o que vai propor regras para regulamentar o lobby no governo.

