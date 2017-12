O ministro da Indústria e Comércio, Marcos Pereira, se reuniu ontem com o presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib), Fernando Lottenberg, e com o diretor da entidade, Milton Seligman. O objetivo do encontro foi discutir e aprofundar relações entre os países nos âmbitos econômico e comercial, além do Acordo de Livre Comércio Mercosul-Israel.

