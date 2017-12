Ministro manda Conab devolver à pasta R$ 170 milhões

Coluna do Estadão

O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, mandou a Conab devolver para a pasta R$ 170 milhões que seriam destinados a programa de compra de alimentos da agricultura familiar. O ministro justificou que fará uma reavaliação do uso da verba desse programa.

O valor já havia sido repassado à Conab, que começaria a firmar contratos com os agricultores nesta semana. No ano passado, foram compradas, ao todo, cerca de 121 mil toneladas de alimentos.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao