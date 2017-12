Ministro Geddel faz visita secreta a Eduardo Cunha

Coluna do Estadão

Um dia antes da leitura do parecer pela cassação de Eduardo Cunha no Conselho de Ética, o presidente afastado da Câmara recebeu a visita do ministro Geddel Vieira Lima (Governo) na residência oficial, que ainda ocupa.

Cunha disse que “não confirma nem desmente” o encontro. “Simplesmente não falo”, disse.

Geddel, no entanto, confirmou o encontro, que não apareceu em sua agenda e durou entre cinco e 10 minutos, segundo ele. Disse que a visita foi de cortesia “porque, senão, fica parecendo falta de espírito humanitário”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao