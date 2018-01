Coluna do Estadão

Depois de abrir seminário no Ministério do Planejamento, o ministro interino Dyogo Oliveira foi beliscar salgadinhos fora do auditório, aonde estava sendo preparado um café.

Ao ver o bote do ministro, uma funcionária do café, sem saber de quem se tratava, não titubeou: “Senhor, por favor! Só a partir das 10h30”.

