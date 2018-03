Coluna do Estadão

O governo trabalha até o último minuto para garantir os votos da reforma trabalhista. De última hora, publicou em edição extra do Diário Oficial da União a exoneração do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, para que ele vote na proposta. A medida escanteou o suplente Assis Melo (PCdoB-RS). (Naira Trindade)