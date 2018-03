Coluna do Estadão

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, do PTB, suspendeu entrevistas à imprensa até que a Câmara vote a reforma trabalhista. Contrário às mudanças, ele foi orientado pelo Palácio do Planalto a não omitir opinião sobre o assunto.

