Apesar das críticas de entidades de magistrados contra a comissão especial do Senado que vai mirar os supersalários, o ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello vê a iniciativa como positiva. “Tá na hora de pensar no Brasil de amanhã”, diz. (Rafael Moraes Moura)

